У свіжому випуску "Голос Америки" за 23 вересня – Комітет сенату з Національної безпеки та урядових справ оприлюднив звіт про роботу сина Джо Байдена в Україні. У документі на 87 сторінок зібрані деталі роботи Гантера Байдена у керівництві газової компанії Burisma.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Саміт лідерів країн ЄС перенесли на 1 жовтня після виявлення COVID-19 в одного з охоронців президента Європейської ради Шарля Мішеля. Кілька літаків США, поміж яких були й стратегічні бомбардувальники, здійснили проліт у повітряному просторі України.