Голос Америки: У США оприлюднили звіт про роботу сина Джо Байдена в Україні
У свіжому випуску "Голос Америки" за 23 вересня – Комітет сенату з Національної безпеки та урядових справ оприлюднив звіт про роботу сина Джо Байдена в Україні. У документі на 87 сторінок зібрані деталі роботи Гантера Байдена у керівництві газової компанії Burisma.
Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:
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