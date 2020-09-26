У свіжому випуску "Голос Америки" за 25 вересня – у США відбулась церемонія прощання з суддею Рут Бейдер Ґінзбурґ. Труну з її тілом виставили в будівлі Капітолію. Вона перша жінка, яку удостоїли такої честі. Суддя Ґінзбурґ увійде в історію як лідерка боротьби за жіночі права. Всю кар'єру вона присвятила роботі, спрямованій проти гендерної дискримінації.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: У Вашингтоні зростають занепокоєння про мирну передачу владу у разі, якщо Дональд Трамп програє президентські вибори. Facebook зупинив чергову кампанію впливу Росії, спрямовану на Україну та Сирію, і попередив про зловмисну тактику, до якої може вдатися Москва напередодні президентських виборів у США.