У свіжому випуску "Голос Америки" за 30 вересня – американська біотехнологічна компанія Moderna оприлюднила результати дослідження безпечності своєї вакцини серед людей віком від 56 до 70 років та старших за 71 рік. Вона викликала майже однакову реакцію імунітету, незалежно від віку.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: У США обговорюють перші дебати кандидатів на посаду президента – Дональда Трампа і Джо Байдена. Словесний двобій політиків називають хаотичним, запеклим та навіть ворожим.