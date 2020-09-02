У свіжому випуску "Голосу Америки" за 2 вересня – США закликали Росію припинити переслідування кримських татар і звільнити політичних в'язнів. Про це йдеться у заяві посольства США в Україні, розміщеній в соцмережах, у відповідь на твіт заступниці МЗС України Еміне Джапарової.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

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