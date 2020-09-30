У свіжому випуску "Голос Америки" за 29 вересня – у США увага прикута до Клівленда, штату Огайо, де пройдуть перші дебати між кандидатами у президенти Дональдом Трампом та Джо Байденом. Один з провідних американських політологів Ларрі Сабато переконаний, в кожного з політиків є свої сильні сторони, які вони можуть використати проти опонента.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Велика Британія та Канада запровадили санкції проти Олександра Лукашенка й низки білоруських посадовців. Президент Франції Еммануель Макрон 29 вересня у Литві зустрівся з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською. Він пообіцяв підтримку білоруському народу.