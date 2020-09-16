У свіжому випуску "Голосу Америки" за 16 вересня – Лукашенко має постати перед судом через масові побиття силовиками учасників протестів у Білорусі. Таку думку висловила Світлана Тихановська в інтерв'ю Мирославі Гонгадзе. Вона заявила, що білорусам дуже неприємно, що Путін підтримав саме Лукашенка, а не народ.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Ураган Саллі другої категорії зранку обрушився на узбережжя Алабами і південь Флориди.