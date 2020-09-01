У свіжому випуску "Голосу Америки" за 1 вересня – лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська подякувала країнам за підтримку прагнень білорусів до свободи, але наголосила, що політична криза в її країні є внутрішньою справою, яку білоруський народ повинен вирішити самостійно. Також вона застерегла Путіна, що дії проти білорусів "підірвали б відносини між білорусами і росіянами як народами".

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У Білорусі 1 вересня на мітинги вийшли студенти, щоб висловити свою незгоду з результатами президентських виборів.