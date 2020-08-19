У свіжому випуску "Голосу Америки" за 19 серпня – Дональд Трамп заявив, що хоче бачити в Білорусі більше демократії, якої там не вистачає. Він планує обговорити події в країні з російським президентом Володимиром Путіним.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Лідери Євросоюзу домовились, що ЄС не визнає вибори у Білорусі вільними та демократичними. Сенат США завершив розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Демократична партія офіційно висунула Джо Байдена на посаду президента США.