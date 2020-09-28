У свіжому випуску "Голос Америки" за 28 вересня – президент США Дональд Трамп назвав "повністю вигаданими" твердження американської газети New York Times про те, що він багато років не платив податків, заявляючи про втрати.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Сполучені Штати рішуче засуджують ескалацію насильства у зоні конфлікту у Нагорному Карабасі і закликають обидві сторони негайно припинити бойові дії. Колишній посол США в Азербайджані Метью Бриза відзначив раптову зміну позиції керівництва Вірменії стосовно Нагірного Карабаху. Він наголосив, що найбільш небезпечним розвитком стане залучення до конфлікту сторонніх сил – Росії та Туреччини. Білорусь продовжує протестувати проти результатів виборів та самопроголошення Олександра Лукашенка президентом країни.