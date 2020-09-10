У свіжому випуску "Голосу Америки" за 10 вересня – президент США Дональд Трамп ще на початку 2020 року знав, яким смертельно небезпечним є вірус COVID-19. Попри це, політик публічно применшував його загрозу. Вже через 3 дні після публікації інтерв'ю, у якому він це сказав, Трамп знову запевнив громадян, що загрози немає.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Екстремальна погода та рекордні пожежі охопили західну частину США. Мешканці Сан-Франциско зазначили, що на їх вулицях щось схоже на апокаліпсис. Там 14 тисяч пожежників намагаються загасити вогонь.