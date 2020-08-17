У свіжому випуску "Голосу Америки" за 17 серпня – президент Дональд Трамп у понеділок заявив, що ситуація у Білорусі жахлива, а США уважно стежать за розгортанням подій. Уряд США вважає, що вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Після наймасовіших в історії Білорусі протестів, що пройшли цими вихідними, офіційний переможець виборів Олександр Лукашенко заявив, що повторних виборів не буде.

Цього тижня демократична партія США проводить з’їзд, на якому Джо Байден та Камала Гарріс будуть офіційно висунутими кандидатами у президенти та віцепрезиденти.

Партійні з’їзди вважаються ключовими подіями у президентських перегонах. Кожна партія затверджує свою платформу на наступні 4 роки, а сама подія має на меті консолідувати підтримку навколо єдиного кандидата та залучити нових прихильників.