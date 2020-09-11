У свіжому випуску "Голосу Америки" за 11 вересня – народний депутат України Андрій Деркач понад 10 років є активним російським агентом. Так стверджує уряд США. Він використовує маніпуляції та обман для впливу на вибори у Сполучених Штатах Америки та світі.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Хакери з Росії, Китаю та Ірану зробили низку атак на осіб та організації, які пов’язані з виборчими кампаніями Дональда Трампа та Джо Байдена.