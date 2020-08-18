У свіжому випуску "Голосу Америки" за 18 серпня – у низці європейських країн уряд ухвалив рішення посилити тиск на владу в Білорусі. Зокрема, парламент Литви одноголосно проголосував за введення нових економічних санкцій проти режиму Лукашенка. Документ закликає не приймати легітимності Лукашенка, якого офіційний Мінськ оголосив переможцем виборів.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

На конференції німецького фонду Маршалла у США експерти дали свою оцінку подіям у Білорусі та реакції на них Заходу. Зокрема, Джонатан Кац сподівається, що Америка піде за прикладом Європейського Союзу і виявить певну солідарність з цією позицією.

18 серпня пройшов другий день з'їзду Демократичної партії США. Окрім номінації кандидатів у президенти та віцепрезиденти, партія цього тижня затверджує свою платформа, яка визначає ключові позиції демократів на наступні 4 роки.