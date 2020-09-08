Голос Америки: Вашингтон закликав до нових санцій проти Росії
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 8 вересня – сенатори та конгресмени у США вважають, що проти Росії треба запровадити нові жорсткі санкції та вжити додаткових кроків аби зупинити добудову газопроводу "Північний потік-2".
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
В ООН закликали Росію забезпечити незалежне та прозоре розслідування обставин отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Американський президент Дональд Трамп підтримав тиск на Ангелу Меркель щодо скасування будівництва "Північного потоку-2".