У свіжому випуску "Голосу Америки" за 8 вересня – сенатори та конгресмени у США вважають, що проти Росії треба запровадити нові жорсткі санкції та вжити додаткових кроків аби зупинити добудову газопроводу "Північний потік-2".

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: В ООН закликали Росію забезпечити незалежне та прозоре розслідування обставин отруєння опозиціонера Олексія Навального. Американський президент Дональд Трамп підтримав тиск на Ангелу Меркель щодо скасування будівництва "Північного потоку-2".