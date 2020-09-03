У свіжому випуску "Голосу Америки" за 3 вересня – Вашингтон співпрацюватиме з союзниками, аби притягнути до відповідальності винних в отруєнні Олексія Навального. Світові лідери вимагають, аби Росію притягнули до відповідальності за інцидент. Це сталось після того, як уряд Німеччини повідомив про наявність речовини класу "Новачок" в організмі російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Німецькі політики закликали Ангелу Меркель переглянути будівництво "Північного потоку – 2" через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.