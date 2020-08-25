У свіжому випуску "Голосу Америки" за 25 серпня – заступник держсекретаря США Стівен Біган зустрівся у Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Протести в Білорусі та ситуація з Навальним були серед головних тем зустрічі.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: У вівторок проходить 2-й день з'їзду Республіканської партії. Напередодні, з'їзд офіційно висунув Дональда Трампа єдиним кандидатом від партії на виборах.