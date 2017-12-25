Голос Америки. 9 з 10 громадян США відзначають Різдво
Голос Америки 22:43, 25 грудня 110 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Різдво – одне з найпопулярніших свят у США. Серед його прихильників не лише християни, адже половина опитуваних називають Різдво радше культурним, аніж релігійним святом.
Також у випуску:
У цей день навіть політики на канікулах, а діти традиційно відслідковують "шлях" Санти-Клауса.
Джерело: 24 Канал
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