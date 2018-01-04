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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Адвокати Трампа погрожують судовим позовом через цитату в книжці

Голос Америки 23:45, 4 січня 295 Читать новость на русском

Нова скандальна книжка Майкла Вульфа розповідає деякі подробиці щодо життя та діяльності мільярдера, що викликало обурення у самого Президента США.

Також у випуску:

До кінця лютого адміністрація США подасть на розгляд Конгресу санкційний список щодо російських високопосадовців.

Теги: США Голос Америки Дональд Трамп Санкції
Джерело: 24 Канал
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