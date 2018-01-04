Голос Америки. Адвокати Трампа погрожують судовим позовом через цитату в книжці
Голос Америки 23:45, 4 січня 295 Читать новость на русском
Нова скандальна книжка Майкла Вульфа розповідає деякі подробиці щодо життя та діяльності мільярдера, що викликало обурення у самого Президента США.
Також у випуску:
До кінця лютого адміністрація США подасть на розгляд Конгресу санкційний список щодо російських високопосадовців.
Джерело: 24 Канал
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