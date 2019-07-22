Голос Америки: Американські спостерігачі дали оцінку виборам до Верховної Ради
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Позачергові парламентські вибори в Україні були проведені добре, попри незначні й несистемні порушення в день голосування. Такі попередні висновки оприлюднили спостережні місії Міжнародного республіканського інституту та Національного демократичного інституту США/
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Джерело: 24 канал
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