Голос Америки: Американські спостерігачі дали оцінку виборам до Верховної Ради

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Позачергові парламентські вибори в Україні були проведені добре, попри незначні й несистемні порушення в день голосування. Такі попередні висновки оприлюднили спостережні місії Міжнародного республіканського інституту та Національного демократичного інституту США/

Також у випуску: Що українці у США очікують від нового парламенту. 6 людей померли через наслідки спеки у США. Історія міста, що йде під воду.

Джерело: 24 канал