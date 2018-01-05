Голос Америки. Аномальні морози у США забрали життя більше десятка людей
Голос Америки 22:30, 5 січня 767 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – східне побережжя США переживає найсильніші морози за останні кілька років. Історичний циклон, який приніс до Північної Америки арктичне повітря, вже забрав життя у щонайменше 19 осіб.
Також у випуску:
В продажі з'явилася скандальна книга "Вогонь та лють" про президента США Дональда Трампа.
Джерело: 24 Канал
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