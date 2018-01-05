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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Аномальні морози у США забрали життя більше десятка людей

Голос Америки 22:30, 5 січня 767 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – східне побережжя США переживає найсильніші морози за останні кілька років. Історичний циклон, який приніс до Північної Америки арктичне повітря, вже забрав життя у щонайменше 19 осіб.

Також у випуску:

В продажі з'явилася скандальна книга "Вогонь та лють" про президента США Дональда Трампа.

Теги: США Дональд Трамп Голос Америки Погода
Джерело: 24 Канал
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