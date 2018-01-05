Голос Америки. Аномальні морози у США забрали життя більше десятка людей

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – східне побережжя США переживає найсильніші морози за останні кілька років. Історичний циклон, який приніс до Північної Америки арктичне повітря, вже забрав життя у щонайменше 19 осіб.

Також у випуску: В продажі з'явилася скандальна книга "Вогонь та лють" про президента США Дональда Трампа.