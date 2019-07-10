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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Голос Америки: Чи екстрадують Фірташа до США

      Голос Америки 103 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – в Австрії ще не вирішили чи екстрадуватимуть Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомили в міністерстві юстиції Австрії. Назвати конкретного часу прийняття рішення вони також не можуть.

      Також у випуску:

      Словаччина, як головуюча країна в ОБСЄ у 2019 році, готова прийняти зустріч у форматі "нормандської четвірки". 

      Чіткий курс на реформи оголосив у Торонто Президент України Володимир Зеленський. Представники громадянського суспільства та міжнародні партнери бачать позитив у таких заявах, але чекають конкретних кроків адміністрації.

      Розгорівся скандал між США та Британією. Дональд Трамп у твіттері обурився діями британського посла у США Кіма Даррока, який згідно з оприлюдненими уривками листів, назвав американського президента не впевненим у собі,а його адміністрацію не компетентною.

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      Теги: Новини України Новини США Голос Америки Дмитро Фірташ
      Джерело: 24 канал
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