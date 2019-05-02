23:39
2 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чи існує насправді Путін. "Крадена" професія в Росії.
      Вєсті Кремля
      22:57, сьогодні
      Вєсті.UA: Куди втікає Луценко. Порошенко та Зеленський домовилися про союз
      Вєсті.UA
      21:57, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ

      Голос Америки: Чи загрожує зниження цін на газ в Україні співпраці з МВФ

      Голос Америки 78

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв в екслюзивному інтерв'ю розповів, що очікує українців після зниження цін на газ та чи чекати воєн олігархів в енергетиці при новообраному президенту Володимиру Зеленському.

      Також у випуску: 

      Пасажири американського круїзного лайнера Free Wings не можуть залишити борт через кір: на судні оголосили карантин.

      На крок ближче до дешевшого космічного туризму: Blue Origin вп'яте успішно випробувала ракету.

      blog_ava
      Прогнози букмекерів на Євробачення-2019: перемогу пророкують Нідерландам
      сьогодні
      11869
      Теги: Новини України МВФ Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 травня: 5 років трагедії в Одесі та нові правила субсидій
      сьогодні , 22:15 Головні новини 2 травня: 5 років трагедії в Одесі та нові правила субсидій
      292
      Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським
      сьогодні , 21:55 Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським
      1311
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      сьогодні , 10:00 Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      899
      Криза у Венесуелі: що пишуть західні медіа про "спробу перевороту" у країні
      сьогодні , 21:01 Криза у Венесуелі: що пишуть західні медіа про "спробу перевороту" у країні
      Світлана Попова 909
      Врятувати Зе Президента: плюси, мінуси та підводні камені переїзду Зеленського з Банкової
      сьогодні , 20:15 Врятувати Зе Президента: плюси, мінуси та підводні камені переїзду Зеленського з Банкової
      5365
      "Голос Америки". ОБСЄ у Маріуполі "зливало" дані позицій сил АТО
       14 травня 2015 , 23:27
      Голос Америки: Що за кордоном думають про Зеленського та Порошенка
       1 квітня , 22:43
      Голос Америки. Світова реакція на "антикорупційні утиски" в Україні
      7 грудня 2017 , 23:08
      Голос Америки. США та Франція прагнуть створити спільну з Росією коаліцію
      24 листопада 2015 , 23:21
      Голос Америки. Мер Нью-Йорка зробив важливу заяву щодо знайденої вибухівки в офісі CNN
       24 жовтня 2018 , 22:56
      Голос Америки: Як у США відреагували на те, що Північна Корея відбудовує ядерні об'єкти
      7 березня , 00:31
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук