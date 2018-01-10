Голос Америки. Чим здивували українці на виставці побутової техніки та електроніки в США
Голос Америки 22:57, 10 січня 546 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – в Лас-Вегасі проходить одна з найбільших подій у сфері нових технологій – Міжнародна виставка побутової техніки та електроніки. Серед більш ніж 4 тисяч експонатів представлені і українські винаходи.
Також у випуску:
Вперше у США опублікували стратегії та тактики втручання Кремля в політичні процеси Америки.
Джерело: 24 Канал
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