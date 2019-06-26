Голос Америки: Чому у Сан-Франциско заборонять продаж електронних цигарок
У свіжому випуск у"Голосу Америки" – Сан-Франциско стане першим американським містом, яке заборонить продаж електронних цигарок. Натомість у Беверлі-Гіллз ухвалили закон, який забороняє продаж майже всіх тютюнових виробів і запроваджує обмеження для курців. Як на це реагують американці – дивіться у відео.
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Джерело: 24 канал
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