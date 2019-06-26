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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Голос Америки: Чому у Сан-Франциско заборонять продаж електронних цигарок

      Голос Америки 158 Читать новость на русском

      У свіжому випуск у"Голосу Америки" – Сан-Франциско стане першим американським містом, яке заборонить продаж електронних цигарок. Натомість у Беверлі-Гіллз ухвалили закон, який забороняє продаж майже всіх тютюнових виробів і запроваджує обмеження для курців. Як на це реагують американці – дивіться у відео.

      Також у  випуску:

      Експерти прокоментували, чи є рішення ПАРЄ початком скасування санкцій щодо Росії.

      blog_ava
      Росія висунула умову передачі Україні полонених моряків
      26 червня
      9045
      Теги: Голос Америки Тютюн Новини США Законодавство
      Джерело: 24 канал
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