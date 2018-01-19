Голос Америки. Чому в США сотні тисяч держслужбовців можуть залишитись без роботи
Голос Америки 23:32, 19 січня 508 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – якщо американські законодавці до півночі п'ятниці, 19 січня, за тамтешнім часом не дійдуть згоди в питанні міграційної політики і не ухвалять відповідний документ, аби виділити кошти на утримання Федерального уряду, то держустанову закриють.
Також у випуску:
У річницю інавгурації Трампа жінки знову вийдуть на загальнонаціональну акцію проти президента та в підтримку прав жінок.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Поліція відтворила хід подій під час вбивства Ноздровської: що відбулось у фатальний день5 січня , 14:23
Кримські окупанти "кинули" одіозного регіонала Колісніченка14 серпня 2017 , 18:19
В Україні подорожчає інтернет7 жовтня 2017 , 21:37
Голос Америки. Google опублікував небезпечні докази проти Росії9 жовтня 2017 , 23:39
Голос Америки. Про що у Європі попередили Порошенка8 грудня 2017 , 23:26
Голос Америки. Як світ зреагував на приховану погрозу Путіна6 вересня 2017 , 00:42