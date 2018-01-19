Голос Америки. Чому в США сотні тисяч держслужбовців можуть залишитись без роботи

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – якщо американські законодавці до півночі п'ятниці, 19 січня, за тамтешнім часом не дійдуть згоди в питанні міграційної політики і не ухвалять відповідний документ, аби виділити кошти на утримання Федерального уряду, то держустанову закриють.

Також у випуску: У річницю інавгурації Трампа жінки знову вийдуть на загальнонаціональну акцію проти президента та в підтримку прав жінок.