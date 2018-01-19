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СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Голос Америки. Чому в США сотні тисяч держслужбовців можуть залишитись без роботи

Голос Америки 23:32, 19 січня 508 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – якщо американські законодавці до півночі п'ятниці, 19 січня, за тамтешнім часом не дійдуть згоди в питанні міграційної політики і не ухвалять відповідний документ, аби виділити кошти на утримання Федерального уряду, то держустанову закриють.

Також у випуску:

У річницю інавгурації Трампа жінки знову вийдуть на загальнонаціональну акцію проти президента та в підтримку прав жінок.

Теги: США Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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