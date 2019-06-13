Голос Америки: Демократи розкритикували дії Трампа та згадали Росію
У свіжому випуску "Голосу Америки" – лідери демократичних сил обрушилися із критикою на президента Дональда Трампа. Таку реакцію спричинило нещодавне інтерв'ю очільника США для телеканалу АВС.
Також у випуску:
Американські ВМС допомагають ліквідувати наслідки ймовірної атаки на два нафтові танкери в Оманській затоці.
У Балтийському морі проходять навчання НАТО.
У Конгресі США тривають Українські дні – інтерв’ю з конгресменами.
Джерело: 24 канал
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