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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
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      Голос Америки: Демократи розкритикували дії Трампа та згадали Росію

      Голос Америки 86 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – лідери демократичних сил обрушилися із критикою на президента Дональда Трампа. Таку реакцію спричинило нещодавне інтерв'ю очільника США для телеканалу АВС.

      Також у випуску:

      Американські ВМС допомагають ліквідувати наслідки ймовірної атаки на два нафтові танкери в Оманській затоці.

      У Балтийському морі проходять навчання НАТО. 

      У Конгресі США тривають Українські дні – інтерв’ю з конгресменами. 

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      13 червня
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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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