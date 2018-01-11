Голос Америки. Коли США запровадить нові санкції проти оточення Путіна
Голос Америки 23:02, 11 січня 366 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – до кінця січня Адміністрація Трампа має надати в Конгрес список росіян із оточення Путіна, причетних до корупційних зловживань та порушення прав людини. Проти них можуть ввести нові санкції.
Також у випуску:
Держдеп США попередив американців, що під час поїздок в Україну останні мають дотримуватись підвищених заходів безпеки.
11 січня святкують міжнародний день "Дякую".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Кримські окупанти "кинули" одіозного регіонала Колісніченка14 серпня 2017 , 18:19
Поліція відтворила хід подій під час вбивства Ноздровської: що відбулось у фатальний день5 січня , 14:23
Голос Америки. Google опублікував небезпечні докази проти Росії9 жовтня 2017 , 23:39
Голос Америки. Про що у Європі попередили Порошенка8 грудня 2017 , 23:26
Голос Америки. Як світ зреагував на приховану погрозу Путіна6 вересня 2017 , 00:42