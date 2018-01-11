Голос Америки. Коли США запровадить нові санкції проти оточення Путіна

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – до кінця січня Адміністрація Трампа має надати в Конгрес список росіян із оточення Путіна, причетних до корупційних зловживань та порушення прав людини. Проти них можуть ввести нові санкції.

Також у випуску: Держдеп США попередив американців, що під час поїздок в Україну останні мають дотримуватись підвищених заходів безпеки. 11 січня святкують міжнародний день "Дякую".