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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Голос Америки. Коли США запровадить нові санкції проти оточення Путіна

Голос Америки 23:02, 11 січня 366 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – до кінця січня Адміністрація Трампа має надати в Конгрес список росіян із оточення Путіна, причетних до корупційних зловживань та порушення прав людини. Проти них можуть ввести нові санкції.

Також у випуску:

Держдеп США попередив американців, що під час поїздок в Україну останні мають дотримуватись підвищених заходів безпеки.

11 січня святкують міжнародний день "Дякую".

Теги: Новини Росії США Голос Америки Санкції
Джерело: 24 Канал
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