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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Голос Америки. Коли Трамп може підписати документ щодо надання Україні озброєння

Голос Америки 22:47, 26 грудня 246 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 4 анонімні джерела в Держдепі заявили про 35 пускових установок та 200 протитанкових ракет.

Також у випуску:

Кремль запропонував США та КНДР стати посередником у перемовинах.

Теги: США КНДР Голос Америки Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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