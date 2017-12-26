Голос Америки. Коли Трамп може підписати документ щодо надання Україні озброєння

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 4 анонімні джерела в Держдепі заявили про 35 пускових установок та 200 протитанкових ракет.

Також у випуску: Кремль запропонував США та КНДР стати посередником у перемовинах.

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