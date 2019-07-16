Голос Америки: Коли відбудеться екстрадиція Фірташа
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на його екстрадицію до Сполучених Штатів, де на нього чекає судова справа. Але екстрадиції найближчим часом не відбудеться, про це "Голосу Америки" повідомили у земельному суді Відня. Адвокати Фірташа звернулися до суду про відновлення розгляду справи. Розгляд звернення може затягнутися довше осені.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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