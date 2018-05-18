Голос Америки. Країни НАТО збільшили витрати на оборону через дії Росії
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили у Вашингтоні оборонні витрати країн-членів Альянсу, підготовку саміту НАТО та перемовини з КНДР.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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