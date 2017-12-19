Голос Америки. ООН ухвалила українську резолюцію щодо Криму
Голос Америки 23:15, 19 грудня 313 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – ООН прийняла резолюцію про ситуацію з правами людини в окупованому Криму.
Також у випуску:
"Репортери без кордонів" звітують про небезпеку для журналістів в Україні.
Джерело: 24 Канал
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