Голос Америки. ООН ухвалила українську резолюцію щодо Криму

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – ООН прийняла резолюцію про ситуацію з правами людини в окупованому Криму.

Також у випуску: "Репортери без кордонів" звітують про небезпеку для журналістів в Україні.

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