Голос Америки. Підсумки 2017-го для України у відносинах зі США
Голос Америки 00:05, сьогодні 139 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – українські експерти вважають, що 2017 рік став набагато кращим у відносинах України та США, ніж передбачалося.
Також у випуску:
Принц Гаррі ставить питання екс-президенту Обамі на хвилях BBC.
Джерело: 24 Канал
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