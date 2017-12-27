Голос Америки. Підсумки 2017-го для України у відносинах зі США

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – українські експерти вважають, що 2017 рік став набагато кращим у відносинах України та США, ніж передбачалося.

Також у випуску: Принц Гаррі ставить питання екс-президенту Обамі на хвилях BBC.

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