05:21
28 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу-Біз відправив Путіна без Путіна на йолку. Відродження науки РФ
Вєсті Кремля
23:34, 27 грудня
Вєсті.UA. Новий образ Савченко. Кур'єр Ляшко
Вєсті.UA
20:53, 27 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Голос Америки. Підсумки 2017-го для України у відносинах зі США

Голос Америки 00:05, сьогодні 139 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – українські експерти вважають, що 2017 рік став набагато кращим у відносинах України та США, ніж передбачалося.

Також у випуску:

Принц Гаррі ставить питання екс-президенту Обамі на хвилях BBC.

Теги: Голос Америки США Барак Обама Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 27 грудня: повернення полонених та звільнення Дєєвої
27 грудня, 22:13 Головні новини 27 грудня: повернення полонених та звільнення Дєєвої
1219
Зачем делать выборы в РФ, ведь россияне все равно искренне проголосуют за это убожество
27 грудня, 22:02 Зачем делать выборы в РФ, ведь россияне все равно искренне проголосуют за это убожество
Ян Валетов 714
Конфліктність і війна: експерти про головні провали 2017 року (Інфографіка)
27 грудня, 21:01 Конфліктність і війна: експерти про головні провали 2017 року (Інфографіка)
Інна Жолобович 538
Українці року: особистості, які прославили Україну у 2017-му
27 грудня, 20:01 Українці року: особистості, які прославили Україну у 2017-му
Ігор Саджениця 1295
Обмін полоненими: коли Україна звільнить усіх заручників на Донбасі
27 грудня, 19:00 Обмін полоненими: коли Україна звільнить усіх заручників на Донбасі
Дмитро Бобрицький 1065
Ти – не герой, а зрадник, – екс-полонена оприлюднила гріхи Надії Савченко
25 грудня , 20:49
Кримські окупанти "кинули" одіозного регіонала Колісніченка
 14 серпня , 18:19
Помер опальний український мільйонер, що розбагатів на продажі зброї та мав стосунок до Росії
7 жовтня , 10:59
Голос Америки. Google опублікував небезпечні докази проти Росії
 9 жовтня , 23:39
Голос Америки. Про що у Європі попередили Порошенка
 8 грудня , 23:26
Голос Америки. Як світ зреагував на приховану погрозу Путіна
6 вересня , 00:42
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук