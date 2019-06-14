Голос Америки: Радник президента США про перемовини Росії та України
У свіжому випуску "Голосу Америки" – радника президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що обрання нового головнокомандувача України відкриває нові нагоди для досягнення миру на Сході України. Але наголосив, що для втілення потрібна готовність збоку Москви.
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Джерело: 24 канал
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