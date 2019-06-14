Голос Америки: Радник президента США про перемовини Росії та України

У свіжому випуску "Голосу Америки" – радника президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що обрання нового головнокомандувача України відкриває нові нагоди для досягнення миру на Сході України. Але наголосив, що для втілення потрібна готовність збоку Москви.

Також у випуску: На Капіталійському пагорбі активно висловлюють готовність подальшої підтримки України. У США активізується виборча кампанія. Зростання участі жінок у політиці та держуправлінні – це світовий тренд. Чи торкнеться він України? У Лос-Анджелесі презентували фільм про Україну.

Джерело: 24 канал