Голос Америки: Реакція США на результати розслідування трагедії MH17
У свіжому випуску "Голосу Америки" – держсекретар Майк Помпео заявив, що США підтримують висновки міжнародних слідчих, які звинуватили трьох росіян та одного українця у причетності до збиття літака рейсу MH-17 над територією України.
Також у випуску:
У Вашингтоні Джастін Трюдо прибув на коротку робочу зустріч із Дональдом Трампом.
Дональд Трамп прокоментував збиття американського розвідувального дрона іранськими військовими.
У Нью-Йорку тепер, окрім Бруклінського мосту й Центрального парку, можна подивитися на китів.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Протести у Грузії: поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, багато постраждалихсьогодні , 23:54
-
Ректор КНУ приїхав до студентів на протест та звільнив Портнова: фото та відеосьогодні , 22:47
-
Головні новини 20 червня: Конституційний суд переніс вибори, Філарет відновив УПЦ КПсьогодні , 22:23
Коментарі