Голос Америки: Реакція США на результати розслідування трагедії MH17

У свіжому випуску "Голосу Америки" – держсекретар Майк Помпео заявив, що США підтримують висновки міжнародних слідчих, які звинуватили трьох росіян та одного українця у причетності до збиття літака рейсу MH-17 над територією України.

Також у випуску: У Вашингтоні Джастін Трюдо прибув на коротку робочу зустріч із Дональдом Трампом. Дональд Трамп прокоментував збиття американського розвідувального дрона іранськими військовими. У Нью-Йорку тепер, окрім Бруклінського мосту й Центрального парку, можна подивитися на китів.

Джерело: 24 канал