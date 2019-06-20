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      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Голос Америки: Сенаторка США розповіла, що Трамп скаже Путіну під час зустрічі

      Голос Америки 101 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін прокоментувала плани президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним під час саміту G-20 – "Трамп має надіслати йому дуже потужне повідомлення про те, що не може бути подальших дій Росії в Керченській протоці та про виведення всіх військ, які Росія фінансує в Україні".

      Також у випуску:

      У Сенаті США обговорили зброю для України, візит Зеленського до Вашингтону та полонених моряків.

      Міжнародна слідча група у Нідерландах назвала імена перших чотирьох підозрюваних у причетності до збиття літака MH17. 

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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