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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Голос Америки: Що кажуть у США про рішення суду у справі "Приватбанку"

      Голос Америки 191

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – три роки назад міжнародні партнери підтримали націоналізацію "Приватбанку" владою і НБУ. Так рішення окружного адмінсуду в Києві щодо денаціоналізації "Приватбанку" прокоментувало посольство США в Україні. Там підкреслили, що це було єдиним ефективним методом захистити вкладників банку, український народ, бізнес і стабільність фінансової системи.

      Також у випуску:

      Культура дебатів у США: як американці із дитинства вчаться аргументувати свої думки й слухати опонента.

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      Теги: Новини України Ігор Коломойський Приватбанк Судді Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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