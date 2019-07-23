Голос Америки: Що обрання Джонсона прем'єр-міністром означає для Великобританії і України
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Великобританії обрали нового прем'єр-міністра. Ним став один із найвідоміших британських політиків Борис Джонсон. Джонсон один із лідерів кампанії за вихід Великобританії з ЄС, у минулому – міністр закордонних справ та журналіст.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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