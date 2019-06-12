Голос Америки: Що президент Трамп думає про свого конкурента Байдена
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп і лідируючий і кандидатів від Демократичної партії Джо Байден провели передвиборчі акції в штаті Айова, де на початку майбутнього року почнеться кампанія праймеріз. Очільник Білого дому негативно висловлювався про свого конкурента, називаючи його "розумово слабким".
Також у випуску:
В Росії припинили кримінальну справу щодо журналіста Голунова.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі