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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
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      Голос Америки: Що президент Трамп думає про свого конкурента Байдена

      Голос Америки 11 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп і лідируючий і кандидатів від Демократичної партії Джо Байден провели передвиборчі акції в штаті Айова, де на початку майбутнього року почнеться кампанія праймеріз. Очільник Білого дому негативно висловлювався про свого конкурента, називаючи його "розумово слабким".

      Також у випуску:

      В Росії припинили кримінальну справу щодо журналіста Голунова.

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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