Голос Америки: Що президент Трамп думає про свого конкурента Байдена

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп і лідируючий і кандидатів від Демократичної партії Джо Байден провели передвиборчі акції в штаті Айова, де на початку майбутнього року почнеться кампанія праймеріз. Очільник Білого дому негативно висловлювався про свого конкурента, називаючи його "розумово слабким".

Також у випуску: В Росії припинили кримінальну справу щодо журналіста Голунова.

Джерело: 24 канал