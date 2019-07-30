Голос Америки: Що у Держдепі кажуть про війну на Донбасі
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Держдепі США сподіваються, що зміна влади в Україні призведе до креативніших ідей вирішення конфлікту на Донбасі.
Також у випуску:
Стрілянина у Каліфорнії: 3 людини загинули, 12 отримали поранення.
Історія успіху: медичний прорив 17-річної іммігрантки з України.
Джерело: 24 канал
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