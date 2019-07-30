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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      Голос Америки: Що у Держдепі кажуть про війну на Донбасі

      Голос Америки 20 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Держдепі США сподіваються, що зміна влади в Україні призведе до креативніших ідей вирішення конфлікту на Донбасі.

      Також у випуску:

      Стрілянина у Каліфорнії: 3 людини загинули, 12 отримали поранення.

      Історія успіху: медичний прорив 17-річної іммігрантки з України.

      blog_ava
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      29 липня
      12715
      Теги: Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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