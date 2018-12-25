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      Голос Америки. Скільки грошей витрачають американці на свята

      Голос Америки 26 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – 721 мільярд доларів, за підрахунками аналітиків, американці витратять на свята. Сюди входить День Подяки, Різдво та Новий рік.

      Також у випуску: 

      Як американці святкують Різдво.

      Теги: Голос Америки Новорічні свята Новини США
      Джерело: 24 канал
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