Голос Америки: США не продаватимуть Туреччині винищувачі через придбання нею російських ракет
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп заявив, що вони не продаватимуть Туреччині американські винищувачі F-35 через те, що країна вирішила закупити російську ракетну систему С-400.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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