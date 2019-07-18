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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Голос Америки: США не продаватимуть Туреччині винищувачі через придбання нею російських ракет

      Голос Америки 3 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп заявив, що вони не продаватимуть Туреччині американські винищувачі F-35 через те, що країна вирішила закупити російську ракетну систему С-400.

      Також у випуску:

      До України почали прибувати міжнародні спостерігачі на парламентських виборах.

      Українські воїни відтепер можуть пройти якісне лікування в реабілітаційному центрі в Ірпіні.

      blog_ava
      Давайте поговоримо: телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (онлайн)
      17 липня
      6856
      Теги: Голос Америки Новини США Новини Туреччини авіація
      Джерело: 24 канал
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