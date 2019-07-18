Голос Америки: США не продаватимуть Туреччині винищувачі через придбання нею російських ракет

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп заявив, що вони не продаватимуть Туреччині американські винищувачі F-35 через те, що країна вирішила закупити російську ракетну систему С-400.

Також у випуску: До України почали прибувати міжнародні спостерігачі на парламентських виборах. Українські воїни відтепер можуть пройти якісне лікування в реабілітаційному центрі в Ірпіні.

Джерело: 24 канал