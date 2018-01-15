Голос Америки. США відзначає День Мартіна Лютера Кінґа
Голос Америки 23:31, 15 січня 109 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – щороку, у третій понеділок січня американці відзначають День Мартина Лютера Кінґа. Лише три людини, Джордж Вашингтон, Христофор Колумб та Кінґ заслужили на федеральний вихідний на їхню честь. Баптиський проповідник та борець за громадянські права, Кінґ увійшов в історію як лідер руху за расове рівноправ’я.
Також у випуску:
Сьогоднішня заява міністра закордонних справ Росії Лаврова – про те, що не Росія, а Україна порушила Будапештський меморандум, допустивши Майдан – є майже 100% повторенням заяви річної давнини.
Джерело: 24 Канал
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