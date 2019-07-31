Голос Америки: У Сенаті закликали захистити наступні вибори від втручання РФ
У свіжому випуску "Голосу Америки" – вже у чергове у Сенаті США пролунали заклики захистити наступні американські вибори від російського втручання. Сенатор-демократ Дік Дурбін розкритикував бездіяльність законодавчого органу і наголосив на важливості усвідомлення російської загрози демократичним процесам.
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Джерело: 24 канал
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