Голос Америки: У США проаналізували ефективність санкцій проти Росії
У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські експерти стверджують, що санкції це дієвий інструмент стримання російської агресії. І Європейський Союз, а не тільки США має активніше його використовувати.
Також у випуску:
Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив нову посолку в ООН.
Джерело: 24 канал
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