Голос Америки. У США відреагували на вивід російських офіцерів із СЦКК на Донбасі

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у Держдепартаменті США засудили рішення Кремля щодо виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Саме це стало причиною обстрілу мирних районів в зоні АТО,

Також у випуску: Зустріч міністра закордонних справ Канади та глави Держдепу США. Формат миротворчої місії на Донбасі обговорять Курт Волкер та Владислав Сурков.

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