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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. У США відреагували на вивід російських офіцерів із СЦКК на Донбасі

Голос Америки 22:31, 20 грудня 313 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у Держдепартаменті США засудили рішення Кремля щодо виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Саме це стало причиною обстрілу мирних районів в зоні АТО,

Також у випуску:

Зустріч міністра закордонних справ Канади та глави Держдепу США.

Формат миротворчої місії на Донбасі обговорять Курт Волкер та Владислав Сурков.

Теги: США Війна на Донбасі АТО Голос Америки Миротворчий контингент Канада Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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