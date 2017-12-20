Голос Америки. У США відреагували на вивід російських офіцерів із СЦКК на Донбасі
Голос Америки 22:31, 20 грудня 313 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у Держдепартаменті США засудили рішення Кремля щодо виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Саме це стало причиною обстрілу мирних районів в зоні АТО,
Також у випуску:
Зустріч міністра закордонних справ Канади та глави Держдепу США.
Формат миротворчої місії на Донбасі обговорять Курт Волкер та Владислав Сурков.
Джерело: 24 Канал
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