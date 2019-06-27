Голос Америки: Українець загинув внаслідок аварії літака на Гаваях
У свіжому випуск у"Голосу Америки" – в результаті авіакатастрофи двомоторного літака на Гаваях загинули 11 парашутистів. Сталося це 21 червня, але їх імена оприлюднили лише тепер. Так, стало відомо, що в аварії загинув і українець Микола Глєбов. Деталі – у відео.
Також у випуску:
Трамп підписав указ, який посилює сферу кібербезпеки та захистить країну від хакерів.
Джерело: 24 канал
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