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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Голос Америки: Українські школярі взяли участь в Олімпіаді геніїв у США

      Голос Америки 39 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – проекти українських школярів серед переможців американської Олімпіади геніїв. Один з проектів належить дніпрянину Андрію, який хоче зробити машини Ілона Маска ще кращими.

      Також у випуску:

      У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, в центрі уваги якого ситуація з Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

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      Теги: Голос Америки Новини США Освіта Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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