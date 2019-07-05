Голос Америки: Українські школярі взяли участь в Олімпіаді геніїв у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – проекти українських школярів серед переможців американської Олімпіади геніїв. Один з проектів належить дніпрянину Андрію, який хоче зробити машини Ілона Маска ще кращими.
Також у випуску:
У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, в центрі уваги якого ситуація з Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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