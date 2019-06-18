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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Голос Америки: Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО

      Голос Америки 21 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – понад 100 українських військових беруть участь в навчаннях НАТО, які проходять на території Болгарії, Угорщини та Румунії.

      Також у випуску:

      Про що президент України Зеленський говорив з президентом Франції Макроном.

      Уряд США надає стипендії студентам, аби підготувати наступне покоління професіоналів з кібер-безпеки.

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      Теги: Голос Америки Новини України НАТО
      Джерело: 24 канал
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