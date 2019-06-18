Голос Америки: Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО
У свіжому випуску "Голосу Америки" – понад 100 українських військових беруть участь в навчаннях НАТО, які проходять на території Болгарії, Угорщини та Румунії.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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