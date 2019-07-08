Голос Америки: В США прокоментували запит України на закупівлю в них озброєння

У свіжому випуску "Голосу Америки" – український уряд звернувся до США із запитом закупити озброєння. До цього часу зброя та устаткування направлялися в рамках програми військової допомоги. Про такий запит повідомив тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор. Колишній урядовець Пентагону Майкл Карпентер в інтерв'ю "Голосу Америки" позитивно оцінив такий крок уряду.

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Уряд України і Європейська комісія уклали угоду про внесення змін до угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для Сходу України". Метою документа є збільшення на 10 мільйонів євро обсягу фінансування ЄС для розширення діяльності за угодою на регіони, що межують з Азовським морем, зокрема на частину Запорізької області. Таким чином, обсяг допомоги ЄС для фінансування всіх заходів у рамках угоди становитиме 60 мільйонів євро.

Криза у Грузії поглиблюється. З вулиць вона перемістилася в ефіри. Телеведучий Георгій Габунія у прямому ефірі опозиційного телеканалу "Руставі-2" матом облаяв російського президента Путіна.