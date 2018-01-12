Голос Америки. Вислів Трампа спровокував новий політичний скандал
Голос Америки 23:26, 12 січня 341 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – ЗМІ та деякі чиновники заявили, що він із презирством відгукнувся щодо Гаїті та деяких африканських країн.
Також у випуску:
В Лас-Вегасі закінчується виставка побутової техніки.
Джерело: 24 Канал
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