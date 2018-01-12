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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Голос Америки. Вислів Трампа спровокував новий політичний скандал

Голос Америки 23:26, 12 січня 341 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – ЗМІ та деякі чиновники заявили, що він із презирством відгукнувся щодо Гаїті та деяких африканських країн.

Також у випуску:

В Лас-Вегасі закінчується виставка побутової техніки.

Теги: США Дональд Трамп Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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